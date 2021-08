Covid, i dati – 6.599 nuovi casi con 244.657 test. Tasso di positività al 2,7%, 24 nuove vittime (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 i nuovi positivi al testi del SarS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime ventiquattr’ore (ieri erano stati 7.230). Il totale dei tamponi molecolari e antigenici effettuati è di 244.657, oltre 30mila in più di ieri (erano 212.227) per un Tasso di positività che scende dal 3,4% fino al 2,7%. Le nuove vittime sono 24 (ieri erano state 27). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 ipositivi ali del SarS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime ventiquattr’ore (ieri erano stati 7.230). Il totale dei tamponi molecolari e antigenici effettuati è di 244.657, oltre 30mila in più di ieri (erano 212.227) per undiche scende dal 3,4% fino al 2,7%. Lesono 24 (ieri erano state 27). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

