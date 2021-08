Covid | Giani | 734 nuovi contagi in Toscana | oggi 6 agosto Tasso positivi a 4 | 66%

Advertising

GazzChianti : EMERGENZA/COVID - L’annuncio di Giani: “Da martedì 10 agosto i vaccini dai pediatri per chi ha da 12 a 15 anni comp… - tvprato : Covid, l’Europa tinge di rosso la Toscana. Giani perplesso: “Ripercussioni sul turismo” - WSdavidONE : RT @babetta123: Covid, Toscana nella zona rossa europea. Giani: 'Sono perplesso'. E teme per il turismo - Latrinaeuropa : RT @babetta123: Covid, Toscana nella zona rossa europea. Giani: 'Sono perplesso'. E teme per il turismo - babetta123 : Covid, Toscana nella zona rossa europea. Giani: 'Sono perplesso'. E teme per il turismo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

'Secondo me - afferma- sono dati che connotano una situazione che personalmente non ritrovo. ... ma nei repartici sono più di 5mila posti a disposizione. Abbiamo in terapia intensiva 22 ...In provincia di Lucca oggi (6 agosto) si registrano 74 nuovi casi di contagio da- 19. In ... in anteprima, dal governatore della Regione Toscana EugenioIl presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, fa sapere via social che, oggi 6 agosto 2021, in Toscana sono 734 i nuovi casi di Coronavirus su 15.763 test. Giani aggiunge che il tasso dei positi ...Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 6 agosto 2021, mentre diventa obbligatorio il green pass con regole per attività commerciali e servizi. Dati e news della Protezione Civile – regione per re ...