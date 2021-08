Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila (Di venerdì 6 agosto 2021) Salta per il secondo anno di fila, causa pandemia da Covid, il Gay Pride di Londra, tradizionalmente uno dei più affollati al mondo. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori precisando che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Salta per ildi, causa pandemia da, il Gaydi, tradizionalmente uno dei più affollati al mondo. Lo hannunciato oggi gli organizzatori precisando che la ...

Anniversario dell'atomica, sindaco Hiroshima: bandire le armi nucleari ... avvenuto per mano del bombardiere Usa Enola Gay alle ore 8.15 del 6 agosto 1945. Tre giorni dopo, ... A causa delle norme sanitarie per il Covid - 19, oggi erano presenti solo 800 persone. Tra loro ...

Hiroshima commemora 76esimo anniversario da disastro atomico TOKYO, 06 AGO - A 76 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima - e nel mezzo di un'emergenza sanitaria - il Giappone commemora l'anniversario all'interno del Parco del memoriale della Pace, al centr ...

TOKYO, 06 AGO - A 76 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima - e nel mezzo di un'emergenza sanitaria - il Giappone commemora l'anniversario all'interno del Parco del memoriale della Pace, al centr ...