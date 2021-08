Covid 19 in Campania, bollettino del 5 agosto: 526 positivi (Di venerdì 6 agosto 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 5 agosto, parla di 526 nuovi positivi su 8.609 tamponi analizzati. Rispetto a ieri, diminuiscono i positivi al Covid 19 in Campania ma aumentano i posti letto occupati in degenza negli ospedali. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 526 positivi al Coronavirus e 4 decessi Leggi su 2anews (Di venerdì 6 agosto 2021)19 in: ildi ieri, giovedì 5, parla di 526 nuovisu 8.609 tamponi analizzati. Rispetto a ieri, diminuiscono ial19 inma aumentano i posti letto occupati in degenza negli ospedali. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 526al Coronavirus e 4 decessi

