Covid, 124 casi in Cina: città di Pechino ferma i grandi eventi (Di venerdì 6 agosto 2021) La Cina ha registrato giovedì altri 124 casi Covid, di cui 80 di trasmissione domestica (nuovi massimi del 2021) e 44 importati. Intanto a Pechino, per ridurre la diffusione del virus e rischi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) Laha registrato giovedì altri 124, di cui 80 di trasmissione domestica (nuovi massimi del 2021) e 44 importati. Intanto a, per ridurre la diffusione del virus e rischi di ...

