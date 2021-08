CorSport: il Napoli pensa all’ecuadoregno Hincapie per rinforzare la difesa (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Corriere dello Sport scrive di un vertice di mercato tra Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti, ieri, nel ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli ha una linea chiara: bisogna far quadrare i conti, prima vendere e poi comprare. Tra i nomi sul taccuino di Giuntoli, quello di un difensore ecuadoregno, Piero Hincapie. “Per non farsi trovare scoperto, nel caso gli riesca di rimettere a posto i conti, Giuntoli ha anche cercato altro: Piero Hincapie, difensore ecuadoregno, ha appena diciannove anni e qualità che hanno conquistato il diesse. Il Talleres non guarda in faccia nessuno, non ha motivo, e non scende sotto i dieci milioni, ancora troppi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Corriere dello Sport scrive di un vertice di mercato tra Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti, ieri, nel ritiro di Castel di Sangro. Ilha una linea chiara: bisogna far quadrare i conti, prima vendere e poi comprare. Tra i nomi sul taccuino di Giuntoli, quello di un difensore ecuadoregno, Piero. “Per non farsi trovare scoperto, nel caso gli riesca di rimettere a posto i conti, Giuntoli ha anche cercato altro: Piero, difensore ecuadoregno, ha appena diciannove anni e qualità che hanno conquistato il diesse. Il Talleres non guarda in faccia nessuno, non ha motivo, e non scende sotto i dieci milioni, ancora troppi ...

Advertising

napolista : Ha 19 anni, milita nel Talleres, che lo valuta 10 milioni, troppi per il Napoli alla ricerca di prestiti, ma non ha… - napolista : Il francese è un esubero in piena regola dei Blues. Giuntoli lo valuta per il centrocampo azzurro insieme a Berge… - EnzoSan69 : Cari #tifosi del #Napoli, sareste d'accordo a fare un azionariato popolare per portare #Messi al @sscnapoli di… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CorSport – Diktat per Giuntoli sul mercato: il ds ha una priorità: CorSport – Dik… - CorSport : #Napoli, il terzino #Costa è #positivo al Covid-19 -