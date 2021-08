"Coronavirus nato in laboratorio". Anthony Fauci alla riunione "segreta", il consigliere di Biden sapeva tutto: perché ha taciuto? (Di venerdì 6 agosto 2021) Fra quello che Anthony Fauci, primo consigliere medico sul Covid-19 del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sostiene in pubblico e quanto scrive in privato passa una grande differenza, spiega la giornalista investigativa Alison Young, sul quotidiano Usa Today, che ha intervistato lo scienziato. Ora, inoltre, spuntano alcuni messaggi di posta elettronica scritti da Fauci, e ottenuti da Buzz News attraverso una richiesta di accesso agli atti pubblici, nei quali risulta che lo scienziato era stato informato già nel gennaio del 2020 che il virus sembrava essere stato fabbricato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Fra quello che, primomedico sul Covid-19 del presidente degli Stati Uniti Joe, sostiene in pubblico e quanto scrive in privato passa una grande differenza, spiega la giornalista investigativa Alison Young, sul quotidiano Usa Today, che ha intervistato lo scienziato. Ora, inoltre, spuntano alcuni messaggi di posta elettronica scritti da, e ottenuti da Buzz News attraverso una richiesta di accesso agli atti pubblici, nei quali risulta che lo scienziato era stato informato già nel gennaio del 2020 che il virus sembrava essere stato fabbricato in ...

Advertising

Saul95153757 : #Covid_19 #coronavirus #pandemia #05Ago #Marcia #COVID Come vi ho già scritto tempo fà che non c'è CURA per questo… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: ?????? Quanto tempo dobbiamo attendere in #Italia per il riconoscimento scientifico del super vaccino russo #SputnikV anti… - G97196783 : @Anna2Ary Da quello che ho capito è l'estensione al covid19 di un brevetto nato nel 2015 per testare altri coronavirus - BEPPESARNO : ...A credere che il MOSTRO?? sia nato nel mercato del pesce?? di #wuhan è rimasta ormai solo la bottery??… - generacomplotti : #fakeNews La Meloni ha detto che il #Coronavirus è stato ideato dalla NATO per non difendere la Cina ma se si anali… -