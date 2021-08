Coronavirus, in Sicilia altri 789 casi: prima regione per incremento di positivi (Di venerdì 6 agosto 2021) Diminuisce il numero dei nuovi casi di Covid accertati in Sicilia: 42 in meno in 24 ore, ma è un dato che non deve ingannare perché sale nettamente il tasso di positività. E' quello che emerge dal ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Diminuisce il numero dei nuovidi Covid accertati in: 42 in meno in 24 ore, ma è un dato che non deve ingannare perché sale nettamente il tasso dità. E' quello che emerge dal ...

