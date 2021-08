Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 agosto: 6.599 nuovi casi, i morti sono 24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 6.599 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 7.230. I tamponi effettuati sono 244.657, contro i 212.227 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,7% (ieri era al 3,4%). sono 24 i morti, 9 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 6 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelle ultime 24 orestati 6.599 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 7.230. I tamponi effettuati244.657, contro i 212.227 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,7% (ieri era al 3,4%).24 i, 9 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 6(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

