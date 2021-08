Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 6 agosto: tutti i numeri regione per regione (Di venerdì 6 agosto 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 6 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di venerdì 6 agosto 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di2021. I nuovi casi, i decessi e idei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

ASTI_News : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: la situazione aggiornata nell’Astigiano - ATNews - fabioruffinengo : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi del 6 agosto 2021, ore 15:30 - cn1926it : #Coronavirus, il bollettino della #RegioneCampania di oggi 6 agosto - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #6agosto. #SaluteLazio - anteprima24 : ** Covid, torna in media il tasso di incidenza in #Campania: quattro i decessi ** -