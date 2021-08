Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 6 agosto. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. bollettino Campania 6 agostoIl bollettino Regione di oggi: 526 positivi, 8609 tamponi molecolari e 7613 tamponi antigenici, 4 morti (nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri). GUARDA QUI –> De Luca: “La card della Regione Campania sarà valida come Green Pass” Report posti letto ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 agosto 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.Ildi: 526 positivi, 8609 tamponi molecolari e 7613 tamponi antigenici, 4 morti (nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri). GUARDA QUI –> De Luca: “La card dellasarà valida come Green Pass” Report posti letto ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, torna in media il tasso di incidenza in #Campania: quattro i decessi ** - montediprocida : 526 nuovi positivi in Campania - CalcioNapoli24 : - anteprima24 : ** Covid, De Luca: 'Io non avrei dubbi, rendere vaccinazione obbligatoria' ** - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 5 AGOSTO: 38 CASI POSITIVI (5 MATERA, 31 ALTRI COMUNI LUCANI, 1 CAMPANIA D… -