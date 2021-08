Coronavirus, 24 decessi in un giorno. I nuovi contagi sono 6.500, in calo il tasso di positività: 2,7% (ieri 3,4%) (Di venerdì 6 agosto 2021) Il bollettino del 6 agosto Diminuisce il numero di contagi da Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute sono 6.599 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, un dato in aumento rispetto a ieri quando erano stati 7.230. Anche sul fronte dei decessi la curva subisce una diminuzione: 24 morti nell’ultima giornata contro i 27 dieri, 21 due giorni fa. Per un totale di vittime registrate da inizio emergenza sanitaria pari a 128.187. La situazione negli ospedali Oggi, 6 agosto, si contano 32 ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) Il bollettino del 6 agosto Diminuisce il numero didain Italia. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute6.599 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore, un dato in aumento rispetto aquando erano stati 7.230. Anche sul fronte deila curva subisce una diminuzione: 24 morti nell’ultima giornata contro i 27 d, 21 due giorni fa. Per un totale di vittime registrate da inizio emergenza sanitaria pari a 128.187. La situazione negli ospedali Oggi, 6 agosto, si contano 32 ...

