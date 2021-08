Coronavirus | ?6 599 nuovi casi con 244 657 tamponi e 24 morti

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tasso di positività al 2,7%. Iss: in ultimi 45 giorni 69,2%sequenziati positivo a Delta. Brusaferro: previsione Rt in decrescita a 1,23

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 agosto: 6.599 nuovi casi e 24 morti - riodoedo21 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 agosto: 6.599 nuovi casi e 24 morti - silviaindump : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 6 agosto 2021 • Attualmente positivi: 104.685 • Deceduti: 128.187 (+24) • Dimessi/Guariti: 4.150.915 (+2.93… - Angelus1 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 6 agosto 2021 • Attualmente positivi: 104.685 • Deceduti: 128.187 (+24) • Dimessi/Guariti: 4.150.915 (+2.93… - you_trend : ?? #Coronavirus, 6 agosto 2021 • Attualmente positivi: 104.685 • Deceduti: 128.187 (+24) • Dimessi/Guariti: 4.150.9… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 599

Corriere della Sera

In Toscana sono 255.717 i casi di positività al, 734 in più rispetto a ieri (713 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido ...sono stati eseguiti 9.164 tamponi molecolari e 6....In Toscana sono 255.717 i casi di positività al, 734 in più rispetto a ieri (713 ... Oggi sono stati eseguiti 9.164 tamponi molecolari e 6.tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è ...Il bollettino Covid in Italia di oggi venerdì 6 agosto 2021. Sono 6.599 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati ...Il tasso di positività al 2,7 per cento. Nove i ricoverati in più nelle terapie intensive e 40 quelli nei reparti di medicina ...