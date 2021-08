Contro la retorica dolciastra dello "spirito di squadra" (Di venerdì 6 agosto 2021) Quanta dolciastra retorica in quest’esaltazione dello “spirito di squadra”. A parte che una squadra di brocchi perde sempre. A parte che non è giusto che nessun atleta sacrifichi il suo talento in omaggio allo “spirito della squadra”. Ma la squadra che raggiunge i suoi obiettivi è quella che sa usare al meglio le caratteristiche dei singoli, come un’orchestra che funziona se il direttore sa far fruttare la bravura di ogni singolo strumento. Non per essere cinici, ma per comprendere come nel mondo le cose siano migliorate quando ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Quantain quest’esaltazionedi”. A parte che unadi brocchi perde sempre. A parte che non è giusto che nessun atleta sacrifichi il suo talento in omaggio allo “della”. Ma lache raggiunge i suoi obiettivi è quella che sa usare al meglio le caratteristiche dei singoli, come un’orchestra che funziona se il direttore sa far fruttare la bravura di ogni singolo strumento. Non per essere cinici, ma per comprendere come nel mondo le cose siano migliorate quando ...

