Contro la cancel culture, ridare a Volgograd il nome di Stalingrado (Di venerdì 6 agosto 2021) Un gesto di restaurazione Contro la cancel culture, questo sarebbe il nuovo battesimo di Volgograd, la città del Volga, con il nome precedente di Stalingrado. Chi ha letto il gran libro di Vasilj Grossman, “Vita e destino”, sa bene che Stalingrado fu una città a due facce, come il dio Giano, il dio degli inizi spesso rappresentato bifronte nel segno mistico del passato che è rilevato dal futuro. Una faccia è quella tremenda della guerra che non sospende ma alimenta le delazioni, le ingiustizie burocratiche torve, gogoliane, il mascheramento della violenza ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) Un gesto di restaurazionela, questo sarebbe il nuovo battesimo di, la città del Volga, con ilprecedente di. Chi ha letto il gran libro di Vasilj Grossman, “Vita e destino”, sa bene chefu una città a due facce, come il dio Giano, il dio degli inizi spesso rappresentato bifronte nel segno mistico del passato che è rilevato dal futuro. Una faccia è quella tremenda della guerra che non sospende ma alimenta le delazioni, le ingiustizie burocratiche torve, gogoliane, il mascheramento della violenza ...

