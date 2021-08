Continuano i roghi nelle aree rurali intorno a Benevento (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il fuoco non vuole dare tregua alle aree rurali sannite. Oggi un vasto incendio si è sviluppato in contrada La Francesca, avvolgendo vegetazione incolta e sterpaglie. A fronteggiare le fiamme sono intervenute alcune squadre di diversi corpi: gli uomini della Protezione civile regionale, i Vigili del fuoco e personale dell’Antincendio della Provincia. Anche ad Apollosa e Ceppaloni, nel frattempo, risultano nuovamente attivi alcuni focolai che hanno interessato sempre terreni e vegetazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il fuoco non vuole dare tregua allesannite. Oggi un vasto incendio si è sviluppato in contrada La Francesca, avvolgendo vegetazione incolta e sterpaglie. A fronteggiare le fiamme sono intervenute alcune squadre di diversi corpi: gli uomini della Protezione civile regionale, i Vigili del fuoco e personale dell’Antincendio della Provincia. Anche ad Apollosa e Ceppaloni, nel frattempo, risultano nuovamente attivi alcuni focolai che hanno interessato sempre terreni e vegetazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

