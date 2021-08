Comunali di Genova, Toti: “Sarà la coalizione del centrodestra a decidere se allargarsi anche a Italia Viva” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Ma sulla condivisione del programma è tutto ancora tutto da dimostrare. Il nostro progetto politico è stato oggetto di critiche molto spesso da chi oggi lo elogia" Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 6 agosto 2021) “Ma sulla condivisione del programma è tutto ancora tutto da dimostrare. Il nostro progetto politico è stato oggetto di critiche molto spesso da chi oggi lo elogia"

Advertising

MariolinaNorma : RT @ErmannoKilgore: Chiaramente per contrastare al centro @GiuseppeConteIT e #M5S si cerca il rassemblement (cit. Silvio) di tutti gli avan… - ErmannoKilgore : Chiaramente per contrastare al centro @GiuseppeConteIT e #M5S si cerca il rassemblement (cit. Silvio) di tutti gli… - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: Alle comunali di Genova la coalizione deciderà se allargare ad Italia Viva, dice il presidente della regione Liguria, Gi… - GioFaggionato : Alle comunali di Genova la coalizione deciderà se allargare ad Italia Viva, dice il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti - lesterjobel : Libertà per #PatrickZaki Come chiedono i portuali di Genova, migliaia di cittadini, consigli comunali e l’intero Pa… -