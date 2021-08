Come gestire il rischio cyber del ritorno del lavoro in presenza (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo mesi di lockdown totali o parziali, dopo che smart working e home working sono diventati parti integranti della giornata lavorativa di molte persone e dopo le ferie estive, le aziende stanno pianificando il ritorno al lavoro in presenza. Se per molti dipendenti questo significa la fine di un lungo periodo senza la socialità, le chiacchiere tra colleghi e le pause alla macchinetta del caffè, i reparti It delle varie aziende vedono questo ritorno alla normalità Come un grosso problema da affrontare. La prospettiva di avere nuovamente collegati in rete tutti i dipendenti di un’azienda dopo oltre un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo mesi di lockdown totali o parziali, dopo che smart working e home working sono diventati parti integranti della giornata lavorativa di molte persone e dopo le ferie estive, le aziende stanno pianificando ilalin. Se per molti dipendenti questo significa la fine di un lungo periodo senza la socialità, le chiacchiere tra colleghi e le pause alla macchinetta del caffè, i reparti It delle varie aziende vedono questoalla normalitàun grosso problema da affrontare. La prospettiva di avere nuovamente collegati in rete tutti i dipendenti di un’azienda dopo oltre un ...

Advertising

infoitsalute : Covid, ecco come riusciamo a gestire la malattia - Maria09798210 : Abbia inizio sta porcata del #greenpass ! Spero che come e successo in altri paesi sia annullata!Non si può gestire… - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Covid, ecco come riusciamo a gestire la malattia - nickola1973 : .. da questa mattina obtorto collo, tutti e dico tutti i gestori di Bar e Ristoranti si adegueranno a questa scelle… - Albe_1964 : RT @monicasambo: #Venezia, di nuovo caos Si poteva sfruttare l’anno di pandemia per ripensare al modello di Città, al tipo di accoglienza,… -