Come è nato l’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero? Il retroscena sulla loro conoscenza (Di venerdì 6 agosto 2021) Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie più belle del cinema italiano: ecco il retroscena sulla loro conoscenza che sfugge ai più. Romanticismo allo stato puro! Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati il 5 giugno 2021. Le immagini del loro matrimonio in sidecar hanno fatto il giro del web, conquistando anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 6 agosto 2021)sono una delle coppie più belle del cinema italiano: ecco ilche sfugge ai più. Romanticismo allo stato puro!si sono sposati il 5 giugno 2021. Le immagini delmatrimonio in sidecar hanno fatto il giro del web, conquistando anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

DSantanche : Stanno massacrando Madame, giovane artista rea di voler elogiare gli uomini, di non descriverli come mostri a presc… - DanicWasTaken : RT @Leonida_01: @DanicWasTaken @Confesercenti @petunianelsole Sto godendo come un riccio appena nato da poche ore (cit.) - Leonida_01 : @DanicWasTaken @Confesercenti @petunianelsole Sto godendo come un riccio appena nato da poche ore (cit.) - casarinale58 : RT @TgrRai: #Olimpiadi, parlano lombardo tre dei quattro moschettieri della #4x100, oro a #Tokyo2020: Marcell #Jacobs, Eseosa Desalu e Fil… - deShis_kc : @JooanaLemonade Come un riccio appena nato? -