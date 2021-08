Colpito da un' arma da fuoco | marinaio trovato morto su nave militare a Brindisi

(Di venerdì 6 agosto 2021) Undi seconda classe, Giuseppe Gelsomino, è statoa bordo dellaStaffetta ormeggiata alla base navale di, ucciso da un colpo d’dasecondo il primo esame del personale del 118. Lo rende noto la Marina-Comando Marina Sud di Taranto, precisando che l’è stata ritrovata nelle immediate vicinanze del corpo. Sono in corso gli accertamenti per individuare le dinamiche dell’accaduto. I familiari sono stati avvisati. Il capo di Stato Maggiore della Marina, ...

Un marinaio di seconda classe, Giuseppe Gelsomino, è stato trovato morto a bordo della nave Staffetta ormeggiata alla base navale di Brindisi, ucciso da un colpo d'arma da fuoco secondo il primo esame ...