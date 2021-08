Cnr | scoperti i nuovi benefici dei probiotici | migliorano le funzioni cerebrali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 6 agosto 2021) I processi neuro-infiammatori che si instaurano in seguito a infezioni, trauma cranici e a causa dell’invecchiamento possono alterare in maniera significativa la funzionalità cerebrale, con una ricaduta negativa sui processi cognitivi e sulla memoria. In questo contesto, un team di ricercatori dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibbc), ha condotto uno studio pubblicato sulla rivista “Pharmacological Research”. “Il nostro lavoro in vivo ha dimostrato che l’assunzione per 15 giorni di un nuovo mix di otto ceppi batterici vivi (OttaBac) è in grado di proteggere e contrastare i processi infiammatori a carico del cervello e dell’intestino ...