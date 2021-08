Clamoroso Sanremo | La Rai scippa un nome Bomba a Mediaset Ecco Amadeus chi vuole al posto di Fiorello

(Di venerdì 6 agosto 2021) È ufficiale,sarà ancora il conduttore del Festival di. Non c’è due senza tre. Alla fine, ha deciso di dire sì alla 72esima edizione, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022. Lui stesso l’ha confermato durante il Tg1 di stasera. Per il conduttore si tratterà della terza edizioneconsecutiva. Salirà nuovamente sul palco del Teatro dell’Ariston, come molti immaginavano. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, aveva già fatto presente chestava pensando di fare tris. Adesso arriva l’annuncio ufficiale. Lui stesso lo dà, ammettendo che non vede l’ora. Questa sarà l’edizione della rinascita, ...

... dopo le edizioni precedenti, 70 e 71, che lo hanno consacrato come degno padrone di casa dell'Ariston (anche in momenti di tempesta come ilscandalo targato Morgan e Bugo )., ...I Maneskin non si fermano più: dopo la vittoria del festival die dell'Eurovision e la scalata delle principali classifiche internazionali, adesso stanno per mettere a segno un altro colpaccio. All'orizzonte, infatti, si prospetterebbe la collaborazione ...È ufficiale, Amadeus sarà ancora il conduttore del Festival di Sanremo. Non c’è due senza tre. Alla fine, ha deciso di dire sì alla 72esima ...Amadeus cinque mesi fa non aveva dubbi e dichiarava: "Non ci sarà per me il terzo Festival di Sanremo consecutivo". E ...