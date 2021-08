Ciclista cade dalla bicicletta, è in prognosi riservata. Ma nessuno si spiega come sia accaduto, ecco perché (Di venerdì 6 agosto 2021) FANO - 'L'ho visto passare e poco dopo ho sentito un tonfo: quando mi sono girato, quell'uomo era già a terra'. Pista Marconi a Fano , ieri pomeriggio qualche minuto prima delle 14.30: questo è nella ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 6 agosto 2021) FANO - 'L'ho visto passare e poco dopo ho sentito un tonfo: quando mi sono girato, quell'uomo era già a terra'. Pista Marconi a Fano , ieri pomeriggio qualche minuto prima delle 14.30: questo è nella ...

