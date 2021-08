Ciclismo su pista | Olimpiadi Tokyo | le dichiarazioni di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster dopo la Madison

(Di venerdì 6 agosto 2021) Un ottavo posto che alascia l’amaro in bocca, in una– alledi, nel programma relativo alsu– caratterizzata da tanta azione, ma anche da tante cadute; dove a vincere è stata la Gran Bretagna (78 punti), davanti alla Danimarca (35) e alla Russia (26). Le azzurre nelgara hanno provato ad analizzare quanto successo: “Ho picchiato la testa – ha affermato– e strisciato per terra. All’inizio è stato difficile ritrovare ...

Leggi anche Olimpiadi, quanto valgono le medaglie di Jacobs e Tamberi Pinarello, Colnago, Bianchi: made in Italy e artigianato hi tech per bici da titoli olimpicisuL'Italia ha ...APPROFONDIMENTI LIVE Direttasu, Balsamo - Paternoster dalle 10.15 si... OLIMPIADI Staffetta 4x100, alle 15.50 gli azzurri per l'oro LA GARA Diretta Marcia 20 km femminile 11:53 - ...L'odierna Madison femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è iniziata male ed è proseguita peggio per la coppia azzurra composta da Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Dopo pochi giri, infatti, Elisa ...Un ottavo posto che a Elisa Balsamo e Letizia Paternoster lascia l'amaro in bocca, in una Madison - alle Olimpiadi di Tokyo, nel programma relativo al ciclismo su pista - caratterizzata da tanta azion ...