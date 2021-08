Ciclismo su pista, Elisa Balsamo cade nella Madison delle Olimpiadi (Di venerdì 6 agosto 2021) Elisa Balsamo è caduta durante la Madison delle Olimpiadi di Tokyo 2021. A un centinaio di giri dal termine della prova che in Italia chiamiamo “americana”, l’azzurra ha avuto un contatto con l’irlandese Shannon McCurley. La nostra portacolori è rimasta a terra per qualche secondo, ma poi è rimontata in sella con grande caparbietà ed è tornata a fare coppia con Letizia Paternoster. La 23enne piemontese è parsa inizialmente in buone condizioni, ma naturalmente la situazione è da valutare progressivamente. La speranza è che il bronzo mondiale di specialità nel 2020 non abbia riscontrato particolari ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)è caduta durante ladi Tokyo 2021. A un centinaio di giri dal termine della prova che in Italia chiamiamo “americana”, l’azzurra ha avuto un contatto con l’irlandese Shannon McCurley. La nostra portacolori è rimasta a terra per qualche secondo, ma poi è rimontata in sella con grande caparbietà ed è tornata a fare coppia con Letizia Paternoster. La 23enne piemontese è parsa inizialmente in buone condizioni, ma naturalmente la situazione è da valutare progressivamente. La speranza è che il bronzo mondiale di specialità nel 2020 non abbia riscontrato particolari ...

