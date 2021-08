Ciclismo | l' Uae di Pogacar si rinforza | arriva Joao Almeida

Advertising

RaiSport : #ciclismo Il portoghese Joao #Almeida firma con l'#UAE Team Emirates fino al 2027 Leggi la notizia?? - ansacalciosport : Ciclismo: Pogacar prolunga con il suo team Uae fino 2027. Si tratta di uno dei contratti più lunghi storia questo s… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar prolunga con il suo team Uae fino al 2027 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar prolunga con il suo team Uae fino al 2027 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar prolunga con il suo team Uae fino al 2027 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Uae

Quotidiano.net

Ora laper una nuova avventura: "Non vedo l'ora di cominciare " le sue parole " Questo passaggio arriva al momento giusto della mia carriera e la squadra sta crescendo ogni anno". Laprosegue ...Il passaggio all'Team Emirates arriva al momento giusto e sono sicuro che questa nuova avventura mi dara' diverse gioie. La squadra sta migliorando di stagione in stagione, non vedo l'ora di ...Il portoghese, vicino al podio al Giro 2020, passa alla Uae con contratto di 5 anni. In arrivo anche Soler e Bennett ...La Vuelta perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Reduce da quasi due settimane di riposo dopo il bronzo nella corsa in linea a Tokyo 2020, Tadej Pogacar ha infatti annunciato con una story sul pr ...