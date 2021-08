Chirurgia plastica, D’Andrea: Un nuovo anno all’insegna dell’informazione base per la sicurezza dei nostri pazienti (Di venerdì 6 agosto 2021) Si sta parlando in questi giorni della quarta ondata covid-19, dovuta alle varianti, un meccanismo purtroppo che si ritorce contro noi stessi che dopo un anno di lockdown non riusciamo a volte a mantenere le normative sulla sicurezza dettate dalle istituzioni competenti. Francesco D’Andrea, direttore del dipartimento di Chirurgia plastica dell’università Federico II di Napoli e presidente nazionale della S.I.C.P.R.E. (Società italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica) ha così dichiarato “il vaccino rimane l’arma più efficace per combattere il Covid insieme ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) Si sta parlando in questi giorni della quarta ondata covid-19, dovuta alle varianti, un meccanismo purtroppo che si ritorce contro noi stessi che dopo undi lockdown non riusciamo a volte a mantenere le normative sulladettate dalle istituzioni competenti. Francesco, direttore del dipartimento didell’università Federico II di Napoli e presidente nazionale della S.I.C.P.R.E. (Società italiana diricostruttiva ed estetica) ha così dichiarato “il vaccino rimane l’arma più efficace per combattere il Covid insieme ...

Advertising

neovlvt : @MARKOLlNO i meaannn io non ho niente contro la chirurgia plastica per carità ma questa è la cosa più stupida che i… - PeriferiamoNews : Chirurgia plastica, D’Andrea: «Un nuovo anno all’insegna dell’informazione base per la sicurezza dei nostri pazient… - salidaparallela : @Yoda15271485 @Cri10872801 Facevo riferimento alla chirurgia plastica con Cri e su alcune aberrazioni fatte...basta guardarsi in giro... - korolprivateer : se c'è un'altra vita dopo questa fate che nasca figa o almeno ricca così da potermi permettere la chirurgia plastic… - Yoda15271485 : @salidaparallela @Cri10872801 Sì parlava di terapie per alleviare i disturbi da menopausa. Cosa c'entrano le tette… -