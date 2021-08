(Di venerdì 6 agosto 2021) per la new entry della collezione. Di influencer, in giro sul web, ormai ce ne sono tantissime, ma la regina tra le italiane non può che essere lei. Parliamo di, che con ben 24,4 milioni di followers è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tigrelt : RT @MT_Meli_: Interdire dai pubblici uffici chi compra prodotti firmati da Chiara Ferragni mi sembra cosa buona e giusta. - principeadelchi : RT @MT_Meli_: Interdire dai pubblici uffici chi compra prodotti firmati da Chiara Ferragni mi sembra cosa buona e giusta. - TerroneDoc : RT @MT_Meli_: Interdire dai pubblici uffici chi compra prodotti firmati da Chiara Ferragni mi sembra cosa buona e giusta. - Ettore572 : RT @MT_Meli_: Interdire dai pubblici uffici chi compra prodotti firmati da Chiara Ferragni mi sembra cosa buona e giusta. - CarlottaMarche7 : RT @MT_Meli_: Interdire dai pubblici uffici chi compra prodotti firmati da Chiara Ferragni mi sembra cosa buona e giusta. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Vanity Fair Italia

e Fedez sono volati (con jet privato) nel cuore della Sardegna vip, a Porto Cervo, con i figli Leone e Vittoria. Una vacanza extra lusso - solo la villa costa 3.500 euro a notte - e a ...Chopra si unisce a un club super esclusivo con Zendaya , Julianne Moore,, e Rachel Weisz. Priyanka Chopra X Bulgari Priyanka Chopra sarà la prossima protagonista della quarta puntata ...Chiara Ferragni, il suo trolley è già sold out: sapete quanto costa? Cifra da capogiro per la new entry della collezione.L'influencer italiana per eccellenza potrebbe diventare presto una conduttrice. In molti già vedono Chiara Ferragni accanto ad Alessandro Cattelan. Ma dove?