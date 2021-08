Chiara Ferragni giura vendetta: esperienza traumatica! (Di venerdì 6 agosto 2021) Chiara Ferragni non riesce ancora a crederci. L’esperienza è stata davvero traumatica, altro che una bella serata: l’influencer giura vendetta. Lo scherzo a Chiara FerragniL’estate dei Ferragnez: Chiara Ferragni e suo marito Fedez si godono le vacanze in Sardegna in un hotel di Porto Cervo a 5 stelle. La famiglia è al completo: mamma, papà e i due figli Leone e la piccolissima Vittoria. Insieme a loro alcuni amici. L’influencer, o meglio l’imprenditrice digitale come ama definirsi, ha mostrato al suo pubblico di oltre 24 milioni di ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 agosto 2021)non riesce ancora a crederci. L’è stata davvero traumatica, altro che una bella serata: l’influencer. Lo scherzo aL’estate dei Ferragnez:e suo marito Fedez si godono le vacanze in Sardegna in un hotel di Porto Cervo a 5 stelle. La famiglia è al completo: mamma, papà e i due figli Leone e la piccolissima Vittoria. Insieme a loro alcuni amici. L’influencer, o meglio l’imprenditrice digitale come ama definirsi, ha mostrato al suo pubblico di oltre 24 milioni di ...

Advertising

IncBeelzebub : RT @capulliarianna: Sono andata a leggere i commenti al post di Chiara Ferragni con le foto sul panfilo. Non entro nel merito dei giudizi (… - GiuseppeporroIt : Eurovision 2022, Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni conduttori dello show musicale? L'indiscrezione… - Sabrina86372862 : @Kalediiii3 La migliore amica di chiara ferragni - caoschehodentro : @_g_thoughts_ Prepara le tende che non torneremo a casa per un bel po’, peggio di Chiara Ferragni l’anno scorso - TOKYOPRADA : RT @glossyvuitton: chiara ferragni in custom giambattista valli for the 74th cannes film festival -