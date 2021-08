Chi è Roberto Baldoni, il “cyber-zar” scelto da Draghi (Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà il professor Roberto Baldoni il primo direttore generale dell’Agenzia di cybersicurezza nazionale (Acn) recentemente istituita col dl cyber approvato dal parlamento in entrambi i suoi rami. Romano, ordinario di Sistemi distribuiti alla Facoltà di Ingegneria dell’Informazione della Sapienza, organizzatore di Itasec, il maggiore evento sul cyber in Italia, Baldoni è un’autorità riconosciuta nel mondo cyber InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà il professoril primo direttore generale dell’Agenzia disicurezza nazionale (Acn) recentemente istituita col dlapprovato dal parlamento in entrambi i suoi rami. Romano, ordinario di Sistemi distribuiti alla Facoltà di Ingegneria dell’Informazione della Sapienza, organizzatore di Itasec, il maggiore evento sulin Italia,è un’autorità riconosciuta nel mondoInsideOver.

