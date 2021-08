Chi è Lorenzo Patta, vincitore della staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia dell’atletica è nella leggenda. Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta hanno vinto la finale della staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un risultato storico, con il tempo di 37”50, grazie al clamoroso recupero di Tortu nella frazione finale. Seconda a solo un centesimo la Gran Bretagna. Si tratta della quinta medaglia d’oro dell’atletica in questa edizione dei Giochi, la decima in assoluto per l’Italia a Tokyo 2020. Dei quattro staffettisti azzurri ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia dell’atletica è nella leggenda. Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu ehanno vinto la finaledi. Un risultato storico, con il tempo di 37”50, grazie al clamoroso recupero di Tortu nella frazione finale. Seconda a solo un centesimo la Gran Bretagna. Si trattaquinta medaglia d’oro dell’atletica in questa edizione dei Giochi, la decima in assoluto per l’Italia a. Dei quattro staffettisti azzurri ...

