Chi è Antonella Palmisano | oro marcia 20 km nel giorno del compleanno

(Di venerdì 6 agosto 2021)dalla pallavolo all’oro olimpico nellaper festeggiare il. L’azzurra, che ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km a Tokyo 2020, oggi compie 30 anni e festeggia nel migliore dei modi. L’atleta pugliese, nata in provincia di Taranto nel 1991, fino al 2003 ha giocato a pallavolo. Poi, come ricorda la Fidal, si è convinta a praticare lacon un gruppo di ragazzi guidati a Mottola dal tecnico Tommaso Gentile. Nel suo ricco palmarès giovanile brilla la vittoria in Coppa del Mondo juniores – risultato senza precedenti per un’azzurrina – a Chihuahua nel 2010. Dal 2012 ...

Ore 11:00 MARCIA 20KM FEMMINILE, MEDAGLIA D'ORO PER PALMISANO