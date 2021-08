Chi è Antonella Palmisano, medaglia d’oro a Tokyo 2020 nella marcia 20 km (Di venerdì 6 agosto 2021) Una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel giorno del suo compleanno: Antonella Palmisano conquista il primo posto nella marcia 20 km femminile, regalando così all’Italia il quarto oro dall’atletica. Un record assoluto ai Giochi. Si tratta della 36esima medaglia di questa spedizione azzurra a Tokyo, eguagliato così il record di Roma 1960. Una medaglia storica, dunque, la prima della marcia femminile italiana, che per Antonella ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) Unaalle Olimpiadi dinel giorno del suo compleanno:conquista il primo posto20 km femminile, regalando così all’Italia il quarto oro dall’atletica. Un record assoluto ai Giochi. Si tratta della 36esimadi questa spedizione azzurra a, eguagliato così il record di Roma 1960. Unastorica, dunque, la prima dellafemminile italiana, che per...

Advertising

Corriere : Antonella Palmisano, classe 1991, di Mottola: la medaglia a Tokyo nel giorno del 30es... - Adnkronos : Antonella #Palmisano, esiste cosa migliore di regalarsi un oro olimpico il giorno del proprio compleanno?… - GoldenRaffa : RT @ilriformista: Soprannominata 'la marciatrice con la testa in fiore'. Pugliese come Stano (altro oro nella marcia), compie oggi 30 anni,… - ilriformista : Soprannominata 'la marciatrice con la testa in fiore'. Pugliese come Stano (altro oro nella marcia), compie oggi 30… - blogsicilia : #6agosto #covid19 #vaccino 'Così ho convinto a vaccinarsi chi non voleva', così l'immunologa Viola -… -