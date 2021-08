Che farà il Pd dopo l’assurdo endorsement di Emiliano all’amico di CasaPound?

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’amico fascista gli «ha aperto il cuore» e dunque merita il suo sostegno, «in bocca al lupo». Alt, non stiamo parlando del povero Antonio Pennacchi – toccanti ieri i funerali nella sua Latina – e del “fasciocomunismo”, qui non c’entra la personalità unica dello scrittore di “Canale Mussolini”: qui stiamo molto più mestamente parlando di Michele, il presidente-ras pugliese, che ha pensato bene di endorsare il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, vicino a, in vista delle amministrative di ottobre nella cittadina pugliese, dove peraltro – ma perdeve essere un dettaglio – il Partito democratico ha ovviamente una sua ...