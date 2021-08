Cessione Demiral, ora è UFFICIALE: il comunicato della Juventus (Di venerdì 6 agosto 2021) Cessione Demiral – Merih Demiral non farà parte della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri nella stagione 2021/2022. Si aspettava solo l’ufficialità, comunicata poco fa dalla Juventus attraverso il proprio sito UFFICIALE. Leggi anche: Demiral Juventus, il difensore assente all’allenamento: ecco chi lo sostituirà Ora è UFFICIALE: Demiral è stato ceduto in prestito all’Atalanta. Dopo solo due stagioni il centrale turco lascia Torino per approdare in quel di Bergamo, dove spera di rilanciarsi sotto la guida di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 6 agosto 2021)– Merihnon farà parterosa a disposizione di Massimiliano Allegri nella stagione 2021/2022. Si aspettava solo l’ufficialità, comunicata poco fa dallaattraverso il proprio sito. Leggi anche:, il difensore assente all’allenamento: ecco chi lo sostituirà Ora èè stato ceduto in prestito all’Atalanta. Dopo solo due stagioni il centrale turco lascia Torino per approdare in quel di Bergamo, dove spera di rilanciarsi sotto la guida di ...

