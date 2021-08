Catanzaro, spiaggia di Caminia: mare cristallino e panorama mozzafiato. Un tesoro nascosto da scoprire (Di venerdì 6 agosto 2021) Se Sardegna, Puglia e Sicilia sono già state prese d’assalto dai vacanzieri italiani e non, anche la Calabria non è da meno ma piuttosto che rischiare il sovraffollamento a Tropea o Capo Vaticano, vi consigliamo di raggiungere la spiaggia di Caminia. spiaggia di Caminia, il tesoro nascosto della Calabria Questa baia si trova nel comune di Staletti, in provincia di Catanzaro, da cui dista 12 km, e regala sabbia bianca, mare cristallino e scorci da togliere il fiato. La spiaggia di Caminia può essere ... Leggi su funweek (Di venerdì 6 agosto 2021) Se Sardegna, Puglia e Sicilia sono già state prese d’assalto dai vacanzieri italiani e non, anche la Calabria non è da meno ma piuttosto che rischiare il sovraffollamento a Tropea o Capo Vaticano, vi consigliamo di raggiungere ladidi, ildella Calabria Questa baia si trova nel comune di Staletti, in provincia di, da cui dista 12 km, e regala sabbia bianca,e scorci da togliere il fiato. Ladipuò essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro spiaggia Discoteche abusive e serate danzanti in barba al covid. Chiusi due locali CATANZARO - Un locale pubblico situato sulla spiaggia di Copanello, nel comune di Stalettì, nel Catanzarese è stato sequestrato e il titolare denunciato dopo la scoperta che all'interno veniva ...

Intrattenimento danzante abusivo, sanzionato il titolare di un locale sulla spiaggia di Copanello Nell'ambito dei controlli amministrativi predisposti dal Questore di Catanzaro per contrastare forme di assembramento ovvero accertare il regolare rispetto delle misure disposte per contenere il contagio da COVID " 19, nella decorsa notte personale della Squadra ...

Un (altro) party abusivo in spiaggia. Sequestrato un locale a Copanello Corriere della Calabria Scoperta e distrutta piantagione di marijuana sul monte Limina Dall’inizio della stagione estiva la campagna di repressione ha consentito di rinvenire nella Vallata del Torbido circa 1400 piante e trarre in arresto 4 persone ...

Calabria: alla scoperta di Soverato, perla dello Ionio Incastonata come una perla nel golfo di Squillace, Soverato (CZ), perla dello Ionio, si propone quest’anno come meta privilegiata di chiama il mare, dopo il successo dell’estate 2020, che ha visto la ...

