Castel di Sangro, Insigne elogiato dai tifosi: la risposta dell’attaccante (Di venerdì 6 agosto 2021) Durante un allenamento a Castel di Sangro, Lorenzo Insigne è stato acclamato dai tifosi. Il Napoli è nel pieno del suo secondo ritiro estivo, quello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 agosto 2021) Durante un allenamento adi, Lorenzoè stato acclamato dai. Il Napoli è nel pieno del suo secondo ritiro estivo, quello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : Il primo allenamento a Castel di Sangro ?? #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Domenica 8 agosto alle 17:30 Napoli-Ascoli. ?? Biglietti in vendita dalle 17:00 ?? - sscnapoli : ?? Report allenamento del primo giorno a Castel di Sangro. #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - antoniofraioli9 : RT @tuttonapoli: Canale 8 sarà la tv ufficiale del ritiro a Castel di Sangro: in esclusiva partite e interviste - Napoli_Report : Canale 8 sarà la tv ufficiale del ritiro del #Napoli a Castel di Sangro: in esclusiva partite e interviste. via @tuttonapoli -