Cassa Edile di Caserta | con Landolfi presidente eletti consiglieri Della Gatta | Escolino | Pezone | Di Rienzo | Santucci 

Advertising

SienaFree : Congiunturale Cassa Edile Siena: cresce l'edilizia ma è allarme manodopera - GazzettadiSiena : Presentazione della Congiunturale della Cassa Edile di Siena: il settore ha riconquistato il suo ruolo di volano de… - amiatanews : Siena. Congiunturale della Cassa Edile: cresce l’edilizia ma è allarme mano d’opera - mariarosariaFo8 : @ZGravita @Antonio80155302 @conteDartagnan L'edilizia non è la ristorazione Un operaio inquadrato (oggi il nero non… - CittadinoOnline : Cassa Edile Siena presenta la congiunturale - -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa Edile

"Nel settorec'è bisogno in tutta Italia sia di tecnici che di lavoratori". Lo ha detto questa mattina il presidente delladi Siena Giannetto Marchettini nel corso di una conferenza stampa indetta per analizzare i dati di settore. Che ha aggiunto: "Tra agosto e settembre si potrebbero subito assumere circa 300 ...Il 110% e bonus facciate al 90% spingono l'edilizia. Boom di nuove imprese, 49 solo nell'ultimo semestre, cresce anche l'occupazione: 300 le unità in più registrate da. Un'onda destinata a salire spinta dalle nuove regole introdotte nel decreto legge 77 (Dl Semplificazioni) che, attraverso cinque modifiche procedurali su requisiti e adempimenti (cappotto ...Lo ha annunciato Giannetto Marchettini, presidente della Cassa edile di Siena (ente di mutualità e assistenza) e imprenditore del settore ...Il presidente Giannetto Marchettini: "Boom dell’edilizia in provincia di Siena ma l’allarme mancanza di manodopera rischia di compromettere lo sviluppo del settore" Cresce l’edilizia, che si riappropr ...