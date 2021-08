Cashback | controllate il conto | buona notizia in arrivo

(Di venerdì 6 agosto 2021) Buone notizie inper tutti coloro i quali sono in attesa del pagamento legato al. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Ilè stato sospeso dal Governo Draghi sono tantissimi gli utenti che sono in fervente attesa del pagamento dei 150 euro. Il ritorno è previsto nel 2022 ma non si placa L'articolo proviene da Consumatore.com.

