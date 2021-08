Carolina Marconi ritrova il suo cane Zora: “È il giorno più bello della mia vita” (Di venerdì 6 agosto 2021) opo la disperazione delle scorse ore, con una denuncia di sparizione pubblicata sui social, la showgirl ha dato notizia in queste ore dl ritrovamento in un canile romano di Zora, la sua cagnolina che aveva perduto nelle scorse ore, incapace a ritrovarla: “un grazie speciale alla signora anonima che ha avuto il buon cuore di portarla al canile di Valle Grande”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 6 agosto 2021) opo la disperazione delle scorse ore, con una denuncia di sparizione pubblicata sui social, la showgirl ha dato notizia in queste ore dlmento in un canile romano di, la sua cagnolina che aveva perduto nelle scorse ore, incapace arla: “un grazie speciale alla signora anonima che ha avuto il buon cuore di portarla al canile di Valle Grande”. L'articolo proviene da City Roma News.

