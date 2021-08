Carolina Marconi ha ritrovato la sua cagnolina (Video)

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lieto fine per Zora e, che ha potuto riabbracciare il suo cane che si era smarrito due giorni fa Zora si era smarrita allontanandosi da casa due giorni fa. A ritrovarla è stata una signora che si è premurata di portarla in un canile, nei pressi dell’abitazione di, a Roma. Di Zora si sono occupati i volontari, che hanno chiamato l’ex gieffina per darle la lieta notizia. Cosìsi è precipitata nella struttura e ha potuto riabbracciare il suo cane, condividendo la gioia per il suo ritrovamento su Instagram con uncommovente. In un lungo post ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

Finalmente una bella notizia per. Dopo essere stata 40 ore senza la sua cagnolina, Zora è stata ritrovata ed è tornata tra le braccia della sua padrona. La showgirl aveva lanciato un appello per chiedere aiuto a chi ...opo la disperazione delle scorse ore, con una denuncia di sparizione pubblicata sui social, la showgirl ha dato notizia in queste ore dl ritrovamento in un canile romano di Zora, la sua cagnolina che ...Non è un ano facile questo per Carolina Marconi, l'ex del Gf vip dopo la scoperta del tumore ha laciniato un drammatico appello sui social.Lieto fine per Zora e Carolina Marconi, che ha potuto riabbracciare il suo cane che si era smarrito due giorni fa ...