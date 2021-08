Cari giornalisti, non fate gli gnorri: l’atomica su Hiroshima l’hanno sganciata gli americani (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago – In quel maledetto 6 agosto del 1945, il bombardiere americano B-29 Enola Gay sganciava la prima atomica della storia sulla città giapponese di Hiroshima. In quell’olocausto nucleare – senza contare i decessi negli anni successivi causati dalle radiazioni – morirono circa 80mila persone. Quasi tutti civili, e cioè anche donne, vecchi e bambini. Questi sono i fatti, che non sono soggetti a interpretazione. C’è una vittima (i civili giapponesi di Hiroshima), l’arma del delitto (una bomba atomica di 13 chilotoni) e un carnefice (l’aeronautica degli Stati Uniti d’America). Ma Hiroshima chi l’ha bombardata? Questi fatti sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago – In quel maledetto 6 agosto del 1945, il bombardiere americano B-29 Enola Gay sganciava la prima atomica della storia sulla città giapponese di. In quell’olocausto nucleare – senza contare i decessi negli anni successivi causati dalle radiazioni – morirono circa 80mila persone. Quasi tutti civili, e cioè anche donne, vecchi e bambini. Questi sono i fatti, che non sono soggetti a interpretazione. C’è una vittima (i civili giapponesi di), l’arma del delitto (una bomba atomica di 13 chilotoni) e un carnefice (l’aeronautica degli Stati Uniti d’America). Machi l’ha bombardata? Questi fatti sono ...

