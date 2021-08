Canzone segreta, Ines dell’anima mia o Il terzo indizio? La tv del 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 6 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Canzone segreta”, condotto da Serena Rossi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020, condotto da Alessandra De Stefano. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “La Grande Storia”, condotto da Paolo Mieli. Il racconto dei fatti che hanno segnato la nostra storia collettiva, del Novecento e non solo; delle ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali; dei protagonisti che hanno impresso la loro impronta sul cammino della storia; dei luoghi che conservano ancora il ricordo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 6su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “”, condotto da Serena Rossi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020, condotto da Alessandra De Stefano. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “La Grande Storia”, condotto da Paolo Mieli. Il racconto dei fatti che hanno segnato la nostra storia collettiva, del Novecento e non solo; delle ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali; dei protagonisti che hanno impresso la loro impronta sul cammino della storia; dei luoghi che conservano ancora il ricordo ...

Advertising

LadySgrazia : Comunque la pubblicità di canzone segreta in agosto mi ha destabilizzata #reazioneacatena - tw_fyvry : Pure Canzone segreta replicata a stretto giro per usurare quei due format oltre a Ballando e a Tale e Quale rimasti… - ilrere : Ancora 'sta canzone segreta! #carramba #carrambachesorpresa - crqckerphobic : voi che pubblicate la canzone segreta per xx moa?????????????? - littletaIks_ : sono riuscita af ascoltare la canzone segreta dei txt, mi sento realizzata -