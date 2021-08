Can Yaman ha tradito Demet Ozdemir: la verità sulle nozze mancate (Di venerdì 6 agosto 2021) Can Yaman ha tradito Demet Ozdemir, l’attrice con cui ha recitrato nella serie di successo Daydreamer: la verità sulle nozze mancate. Can Yaman e Demet Ozdemir (via screenshot)Can Yaman è il famoso attore turco diventato ormai sempre più popolare in Italia. Una delle serie di cui è stato protagonista insieme a Demet Ozdemir, Daydreamer – Le ali del sogno, ha fatto decollare la sua carriera. I due attori sono i protagonisti della storia d’amore che ha fatto ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 agosto 2021) Canha, l’attrice con cui ha recitrato nella serie di successo Daydreamer: la. Can(via screenshot)Canè il famoso attore turco diventato ormai sempre più popolare in Italia. Una delle serie di cui è stato protagonista insieme a, Daydreamer – Le ali del sogno, ha fatto decollare la sua carriera. I due attori sono i protagonisti della storia d’amore che ha fatto ...

Advertising

Corriere : Dov’è finita la serie Sandokan? «Riprese mai partite e dissapori tra Yaman e Argentero» - occhio_notizie : Can Yaman e Luca Argentero, lite tra i due attori fa saltare le riprese di “Sandokan” - Margi702 : RT @ANTONIE00297505: Grandi menti parlano di idee,menti mediocri di fatti,menti piccole parlano di persone.Invidiare una persona è la cosa… - GiseleIppolito : RT @1994BizzleJ: Can oggi a Roma con il gilet firmato Can Yaman. ???????? #CanYaman - FQMagazineit : Luca Argentero e Can Yaman, la lite tra i due attori fa saltare le riprese di “Sandokan”: ecco cosa sta succedendo -