Can Yaman | avete mai visto il papà? Due gocce d’acqua

(Di venerdì 6 agosto 2021) Conosciamo tutti Can, fascinoso attore turco attuale compagno di Diletta Leotta, mamaiil? Due. Canè uno dei volti più noti della tv; è passato da un pezzo ormai il periodo di Ridge Forrester (quello interpretato da Ronn Moss) come sex symbol del piccolo schermo, ora la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman

Daydreamer, uno dei programmi più seguiti negli ultimi tempi, ha visto come protagonisti di una grande storia d'amore,e Demet Ozdemir. Il legame da loro instaurato sul set ha portato i fan ad ipotizzare una possibile reale relazione tra i due. Dopo tante ipotesi formulate dal pubblico, arriva finalmente la ...e Demet Ozdemir sono stati i protagonisti di Daydreamer - Le ali del sogno , la soap opera turca rivelazione della scorsa stagione televisiva che ha appassionato milioni di telespettatori. ...Il direttore di Rai3 Franco Di Mare, intervistato da La Repubblica, ha parlato della prossima stagione televisiva e si espresso nuovamente sulla polemica mediatica che ha coinvolto la Rai e Fedez in o ...Una clamorosa indiscrezione toglie il velo sulla situazione sentimentale dell'attore turco Can Yaman. Ecco di cosa si tratta ...