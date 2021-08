Calendario Pirelli torna nel 2022 con Bryan Adams come fotografo: ecco i vip in posa e tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 6 agosto 2021) The Cal è tornato, The Cal is back. Tocca aspettare ancora qualche mese poi a novembre verrà finalmente svelato il Calendario Pirelli 2022 che già si annuncia pieno di sorprese e con molte novità. A cominciare dai protagonisti e dall’autore degli scatti: anche se le icone della musica avevano già posato per i precedenti Calendari Pirelli – basta citare Bono Vox, Jennifer Lopez, Yoko Ono e Patti Smith -, è la prima volta in cui la musica rappresenta l’unico tema del Calendario. On the Road, questo è il titolo dell’edizione 2022, sarà una carrellata sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) The Cal èto, The Cal is back. Tocca aspettare ancora qualche mese poi a novembre verrà finalmente svelato ilche già si annuncia pieno di sorprese e con molte novità. A cominciare dai protagonisti e dall’autore degli scatti: anche se le icone della musica avevano giàto per i precedenti Calendari– basta citare Bono Vox, Jennifer Lopez, Yoko Ono e Patti Smith -, è la prima volta in cui la musica rappresenta l’unico tema del. On the Road, questo è il titolo dell’edizione, sarà una carrellata sulla ...

