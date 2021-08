Calciomercato | sfuma l' obiettivo del Napoli | il difensore andrà in Bundesliga

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 6 agosto 2021) Come riportato in nottata da Nicolò Schira su Twitter,uno degli obiettivi delper il reparto difensivo. Piero Hincapie, infatti, firmerà un contratto di quattro anni con il Bayer Leverkusen. Il Tallares incasserà otto milioni dalla vendita del giovane. Piero #Hincapie has agreed personal terms for a contract until 2025 with #BayerLeverkusen, which are in advanced talks to finalize the deal with #Tallares for €8M. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2021 Hincapie era seguito da molte big europee, in quanto è considerato uno dei prospetti più interessanti. Classe 2002,...