Calciomercato Serie C, Cianci da Palermo a… Catanzaro: i dettagli della trattativa (Di venerdì 6 agosto 2021) Pietro Cianci, dopo esser stato accostato insistentemente al club di Dario Mirri, sembrerebbe essere destinato a vestire la maglia del Catanzaro Leggi su mediagol (Di venerdì 6 agosto 2021) Pietro, dopo esser stato accostato insistentemente al club di Dario Mirri, sembrerebbe essere destinato a vestire la maglia del

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cosenza, fatta per Giuseppe #Caso: arriva in prestito dal #Genoa - DiMarzio : #Calciomercato | #Pordenone, ufficiale l'acquisto di Sylla - Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - zazoomblog : Tabellone calciomercato estivo 2021: i trasferimenti in entrata e in uscita in Serie A - #Tabellone #calciomercato… - SampNews24 : #Sampdoria, #LaGumina è un problema: l’attaccante fa muro al trasferimento in #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato, news e trattative in tempo reale Tutta la giornata di calciomercato di giovedì 6 agosto attraverso le notizie di oggi raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui principali campionati ...

Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: pronto l'assalto a Damsgaard Le buone prerogative di Damsgaard si erano già abbondantemente viste nella scorsa stagione di Serie A . Con la maglia della Sampdoria , il classe 2000 ha dimostrato di meritare una piazza ben più ...

Calciomercato Serie B, Pordenone: ecco Sylla Corriere dello Sport Ravenna, definiti i primi impegni della stagione: i dettagli 06.08.2021 08:00 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC vedi letture Sono state definite le prime date della stagione giallorossa, il raduno della squadra agli ordini di mister Doss ...

Calcio – Il misterioso fondo inglese ha costituito la FC Sambenedettese Il sindaco Pasqualino Piunti avrebbe chiesto garanzie patrimoniali al gruppo e continuerà la serie di incontri per fare ripartire il calcio rossoblù dalla serie D.

Tutta la giornata didi giovedì 6 agosto attraverso le notizie di oggi raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sullaA e laB, ma anche sui principali campionati ...Le buone prerogative di Damsgaard si erano già abbondantemente viste nella scorsa stagione diA . Con la maglia della Sampdoria , il classe 2000 ha dimostrato di meritare una piazza ben più ...06.08.2021 08:00 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC vedi letture Sono state definite le prime date della stagione giallorossa, il raduno della squadra agli ordini di mister Doss ...Il sindaco Pasqualino Piunti avrebbe chiesto garanzie patrimoniali al gruppo e continuerà la serie di incontri per fare ripartire il calcio rossoblù dalla serie D.