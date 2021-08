Calciomercato Serie B, Cosenza: ecco Del Favero e Minelli (Di venerdì 6 agosto 2021) Cosenza - Il Cosenza in 2 comunicati, ha ufficializzato 2 arrivi dalla Juventus in prestito: il portiere Mattia Del Favero e del difensore Alessandro Minelli . ecco la nota relativa a Del Favero : "La ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021)- Ilin 2 comunicati, ha ufficializzato 2 arrivi dalla Juventus in prestito: il portiere Mattia Dele del difensore Alessandrola nota relativa a Del: "La ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B, Cosenza: ecco Del Favero e Minelli Del Favero è ora pronto a vestire la maglia rossoblù in vista del prossimo campionato di Serie B!".

Calciomercato Serie C, Catanzaro: Baldassin va al Renate CATANZARO - Il Catanzaro , in una nota, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Luca Baldassin al Renate . Ecco il comunicato del club: "La società U. S. Catanzaro 1929 ...

Calciomercato Serie B, Benevento: ingaggiato Acampora Corriere dello Sport EX ROSSAZZURRI: Di Cecco lascia il calcio giocato A dicembre 2020 Domenico Di Cecco, esperto centrocampista che ha militato tra le file rossazzurre nella stagione 2016/17 collezionando 19 presenze in sei mesi con un gol all’attivo, ottenne un importa ...

Calcio D, il Mezzolara ha tesserato l'esterno mancino Manuel Garavini del Cattolica Il Mezzolara calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore ... intanto in casa Cattolica si attende con trepidazione il ripescaggio in serie D. Se ne riparlerà la prossima settimana.

