Calciomercato Roma | si lavora allo scambio Florenzi-D’Ambrosio

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Xhaka sempre più vicino al rinnovo con l’@Arsenal. #Arteta conferma: 'Resterà' - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, può arrivare già domani la chiusura per #Shomurodov - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO É FATTA PER SHOMURODOV DAL GENOA ARRIVERÀ LUNEDÌ NELLA CAPITALE #SkySport #SkyCalciomercato… - gilnar76 : Calciomercato #Roma, possibile scambio Florenzi-D’Ambrosio con l’Inter #Asroma #Forzaroma #Seriea - romanewseu : Roma, quanta concorrenza per #Damsgaard -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Ladi Mourinho sfida il Betis a Siviglia nella sfida valida per l'Unbeatables Cup, nuovo ... Il PSG, dopo una sessione dia dir poco strepitosa che ha visto l'arrivo a Parigi anche ...'Malagò ha avviato ufficialmente le pratiche in comune aper cambiare cognome in Megalo'. Vediamo se la sindaca Raggi gli dice no anche stavolta, come fece per la candidatura dell'Urbe ai Giochi ...Calciomercato Roma, Icardi al momento non è una pista percorribile, ma potrebbe diventarlo nel caso si presenti una condizione.Inizia il lavoro dell'Atletico Terme agli ordini di mister Romondini al Mancini Park Hotel. Poi a Roccaporena dal 16 al 26 agosto ...